مدافع الأهلي: مباراة مازيمبي صعبة والتعادل نتيجة خادعة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مباراة الغد أمام مازيمبي التي تقام على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال ربيعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم، إن نتيجة التعادل السلبي في الكونغو تفرض على الفريق أن يكون في كامل تركيزه غدًا خلال مباراة العودة.

وأكد ربيعة أن لاعبي الأهلي دائمًا على قدر المسئولية، وأن هدفهم الفوز بأي مباراة والتتويج في كل بطولة يشارك بها الفريق، وأنهم يعلمون جيدًا حجم تحديات مباراة الغد.

وشدد مدافع الأهلي على أن الفريق هدفه الفوز غدًا، وحسم تأهله إلى نهائي البطولة ومواصلة مشواره للتتويج باللقب.

واختتم رامي ربيعة تصريحاته بالتأكيد أن الحضور الجماهيري الكبير غدًا يسعد بالتأكيد لاعبي الأهلي، ويزيد من دوافعهم لتحقيق الفوز وإسعادهم وبذل أقصى جهد خلال المباراة لحسم التأهل.

رقم عالمي ينتظره الأهلي في حالة تخطي مازيمبي

الأهلي ومازيمبي



ففي عام 2020 تأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا بعدما تغلب على الوداد المغربي ذهابًا بهدف دون رد، وإيابًا في القاهرة بثلاثة أهداف لهدف، ليواجه غريمه التقليدي الزمالك في نهائي القرن.



وفي نهائي 2020 تُوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه بعد فوزه فى الوقت القاتل على حساب الزمالك بنتيجة 2-1 ليتأهل للمشاركة فى كأس العالم للأندية بقطر، والتى توج فيها بالميدالية البرونزية.

بينما في عام 2021 واجه الأهلي نظيره الترجي التونسي وتغلب عليه ذهابا 0/3 وإياب 0/1، ليلعب المباراة النهائية من لقاء واحد أمام كايزرتشيفز الجنوب إفريقي في ملعب محمد الخامس بالمغرب، ليتوج حامل اللقب بالكأس العاشرة في تاريخه.

فيما جاء عام 2022 ليواجه الأهلي في الدور نصف النهائي نادي وفاق سطيف الجزائري وانتهت مباراة الذهاب بفوز الأحمر 0/4 بينما انتهت مباراة الإياب بالتعادل 2/2 في الجزائر.

ليخوض الأهلي النهائي أمام الوداد المغربي من مباراة واحدة أقيمت في المغرب وانتهت بفوز الفريق صاحب الأرض بهدفين دون رد.

وأخيرًا في عام 2023، تقابل الأهلي والترجي التونسي مجددًا في الدور نصف النهائي لينتهي اللقاء الأول في تونس بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة، واكتفى الأحمر بهدف وحيد ليفوز بلقاء الإياب بالقاهرة.



وتأهل الأهلي للمباراة النهائية التي عادت للنظام القديم لتقام بمباراتين بدلًا من واحدة، وكان طرفيها الأهلي المصري والوداد المغربي، وانتهت مباراة الذهاب في القاهرة بالتعادل 0/0 بينما انتهت مباراة الإياب في المغرب بالتعادل 1/1 ليتوج المارد الأحمر باللقب الـ 11 في تاريخه.

وفي الموسم الحالي من دوري أبطال إفريقيا 2023 / 2024 ينتظر الأهلي خوض لقاء الإياب في الدور نصف النهائي أمام فريق مازيمبي الكونغولي بعدما انتهت مباراة الذهاب في الكونغو دون أهداف.

وفي حالة تخطي الأهلي مازيمبي وتأهله للدور النهائي للمرة السادسة عشر في تاريخه والخامسة على التوالي سيكون الأهلي هو الفريق الوحيد في العالم الذي نجح في التأهل لـ 5 نهائيات قارية متتالية لم يفعلها أقوى أندية العالم.