مراكز شباب الإسكندرية تحتفل بذكرى تحرير سيناء

ياسر رشاد - القاهرة - احتفلت مراكز شباب الإسكندرية بذكرى تحرير سيناء تلك الارض الغالية على قلوب المصريين بناءً علي توجيهات الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية.

وأقيمت الاحتفالات برفع الأعلام والأغاني الوطنية وعروض رياضية والألعاب الترفيهية ومسابقات لرسم العلم في مراكز شباب الاسكندرية وذلك احتفالا بذكرى تحرير سيناء و هو اليوم الموافق ٢٥ أبريل من كل عام، اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد. وفيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في ١٥مارس١٩٨٩م.

تهدف هذه الاحتفالية الي احياء ذكرى تحرير ارض سيناء ارض الفيروز تلك الارض الغالية على قلوب المصريين ولبث روح الوطنية لدي للشباب والنشء والذي يسهم في تكوين وصقل شخصية الشباب سياسيًا و تعزز الشعور بحب الوطن .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالسعي الدائم للعمل علي الاحتفال بالاعياد الوطنية داخل مراكز الشباب .