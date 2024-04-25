الكانوي والكياك يحتفل "بأعياد سيناء" ببطولة الجمهوريه للدراجون والماراثون والتجديف وقوفا بنهر النيل

ياسر رشاد - القاهرة - يقيم الإتحاد المصري للكانوي و الكياك غدا الجمعه بطولة الجمهوريه للدراجون بوت و التجديف وقوفا ( sup ) و الماراثون بنهر النيل في إطار إحتفالات الدوله "بأعياد تحرير سيناء" ، و التي سوف تشهد منافسات قويه بين الأنديه و اللاعبين المشاركين في البطوله للمنافسه علي درع البطوله و نقاط الأنديه .

و أشار اللواء أيمن شويته رئيس الإتحاد المصري و العربي إلي ان البطوله هي إستمرارا لخطة النشاط المحلي للإتحاد المصري للكانوي و الكياك لنشر اللعبه و زيادة اعداد المشاركين و الممارسين لها و فتح مراكز تدريب و معسكرات في كافة المحافظات وان لها اهميه خاصه كونها بطولة حافز رياضي لطلاب الثانويه العامه

وأكد العميد دكتور خالد سمير نائب رئيس الإتحاد علي أن البطوله هي إستكمال لبطولة الجمهوريه للكانوي و الكياك التي اقيمت بالمعديه الإسبوع الماضي و شارك فيها حوالي 300 لاعب ولاعبه يمثلون 14 نادي من مناطق الإتحاد المختلفه بمحافظات القاهرة و الإسكندريه و بورسعيد و جنوب الوادي و البحيره في سباقات 200 م ، 500 م ، 1000 م ، 5000 م لمراحل تحت 16 و 18 ناشئين و ناشئات , 23 سنه شباب و شابات ، بالإضافه إلي سباقات العمومي للسيدات والرجال

افاد اللواء احمد حلمي عضوً مجلس ادارة الإتحاد و المشرف علي البطوله ان البطوله شهدت مشاركه كبيره من الانديه في كافة المحافظات و هي اندية ( اتحاد الشرطة ، يخت الجيزة ، المقاولين العرب ، المصري للتجديف ، الكهرباء للتجديف ، المعدية الرياضي ، البنك الاهلي ، اليخت المصري ، الصيد المصري ، البحري اليوناني ، تجديف بورسعيد ، السلام البحري ، تجديف الاقصر ، نادي اسوان )"