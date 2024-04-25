قرار عاجل من جوميز عقب وصول بعثة الزمالك إلى غانا لـ مواجهة دريمز

اتخذ البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، قرارًا هامًا عقب وصول بعثه الفارس الأبيض إلى غانا، لمواجهة دريمز في كأس الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره دريمز الغاني، يوم الأحد القادم 28 إبريل الجاري، ضمن منافسات إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قرر البرتغالي جوزيه جوميز، أن يخوض لاعبي الزمالك المران الأول له في غانا يوم الخميس مساءً، أي عقب وصول البعثة من أجل الاستعداد لمواجهة خصمه الغاني دريمز.

ويقام مران نادي الزمالك في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت غانا، السابعة بتوقيت مصر على ملعب با جو.

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ووصلت بعثة الزمالك إلى غانا منذ عدة ساعات، ويترأس البعثة حسام المندوه أمين الصندوق رفقة كل من رئيس نادي الزمالك حسين لبيب وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة.

قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغاني في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – زياد كمال – ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله نيمار – مهاب ياسر – محمود عبد الرازق شيكابالا – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.a