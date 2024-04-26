الاتحاد الغاني يفاجئ مدرب دريمز قبل مباراة الزمالك بقرار مثير

فاجأ الاتحاد الغاني لكرة القدم، عبدالكريم زيتو، المدير الفني لفريق دريمز الغاني، بقرار مثير قبل المواجهة الحاسمة أمام الزمالك.

وقرر الاتحاد الغاني منح مدرب دريمز منصبًا جديدًا على صعيد المنتخبات الوطنية، قبل أيام قليلة من لقائه أمام نادي الزمالك، في إياب نصف نهائي مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي دريمز الغاني بنظيره الزمالك، يوم الأحد المقبل، على أرضية ملعب بابا يارا، في إياب الدور قبل النهائي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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وكشف الاتحاد الغاني، عن تولي عبدالكريم زيتو، مهمة تدريب منتخب غانا للشباب تحت 19 عامًا، الذي تم تدشينه مؤخرًا.

وكان زيتو قد تولى مهمة تدريب العديد من الأندية في غانا، والتي كانت ناجحة بشكل كبير، حيث درب أندية القمة أشانتي كوتوكو وهارتس أوف أوك، بالإضافة لمنتخب غانا للناشئين.