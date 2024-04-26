اخبار الرياضه

عودة نيدفيد.. الخليج 365 يكشف تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة مازيمبي الكونغولي

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - يواجه الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي، في العاشرة مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة مازيمبي، وجاء كالآتي:
حراسة المرمى، مصطفي شوبير
خط الدفاع، محمد هاني، رامي ربيعه، محمد عبدالمنعم، علي معلول
خط الوسط، كريم نيدفيد، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية
خط الهجوم، بيرسي تاو، أحمد عبدالقادر (رضا سليم)، وسام أبو علي
وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، على ستاد القاهرة الدولي، وتنقل مجانا على قناة أون تايم سبورتس الأرضية.
وتعادل الأهلي مع مازيمبي، في لقاء الذهاب سلبيا، ويحتاج الأحمر للفوز بهدف نظيف أو بفارق هدف، للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذ أن التعادل الشلبي يعني اللجوء إلى ركلات الترجيح، والتعادل الإيجابي في صالح الفريق الكونغولي.
اقرأ أيضاً:
"إيقاف رمضان صبحي".. الكشف عن عقوبات الجولة الـ19 بالدوري المصري

الزمالك يتأهل إلى نهائي أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا