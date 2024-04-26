الليلة.. الأهلي يصارع مازيمبي الكونغولي على بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ستاد القاهرة مساء اليوم، الجمعة، المواجهة المرتقبة التي تجمع الأهلي وضيفه مازيمبي الكونغولي، ضمن منافسات جولة الإياب لدور الأربعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي اقتنص التعادل دون أهداف في مواجهة الذهاب يوم السبت الماضي في ملعب مازيمبي، ليبقى خيار التأهل للمباراة النهائية مرتبطًا بحصد الفوز بأي نتيجة على حساب الفريق الكونغولي.

ومن المنتظر أن يحضر مباراة الأهلي ومازيمبي أكثر من 50 ألف مشجع لمؤازرة ودعم الفريق الأحمر للتأهل لنهائي البطولة للنسخة الخامسة على التوالي بعد الفوز بنسخ 2020 و2021 و2023 بينما حل وصيفًت لنسخة 2022.

تفوق تاريخي للأهلي أمام مازيمبي قبل موقعة نصف النهائي:

تقابل الفريقان من قبل 5 مرات، فاز خلالها الأهلي مرتين بالقاهرة وتعادلا مرتين في الكونغو، وفاز مازيمبي مرة واحدة، ولم يسبق له تحقيق الفوز على الأهلي بالقاهرة.

وخاض الفريق تدريباته خلال الأيام القليلة الماضية، وسط حالة من التركيز الشديد من أجل تحقيق الفوز على حساب مازيمبي، خصوصًا أن الأهلي بدأ استعادة القوة الضاربة بمشاركة الخماسي العائد من الإصابة حارس المرمى محمد الشناوي، والمالي أليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات ومروان عطية.

وتحدث لاعبو الفريق بكل ثقة حول قدرتهم على تحقيق الفوز أمام مازيمبي، وأكد أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي أن فريقه جاهز لمواجهة الإياب، ويسعى لتحقيق الفوز وحسم التأهل للمباراة النهائية، وهو ما شدد عليه أيضًا كريم وليد "نيدفيد"، وياسر إبراهيم.