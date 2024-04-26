الليلة.. نانت يحل ضيفًا على مونبلييه بالدوري الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد ضيفًا على نظيره مونبلييه مساء اليوم الجمعة، على ملعب ستاد دو لا موسون، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ31 من عمر الدوري الفرنسي.

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يحتل نانت المركز الرابع عشر جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 31 نقطة، فيما يأتي مونبلييه في المركز الثاني عشر برصيد 36 نقطة.



موعد مباراة نانت ومونبلييه في الدوري الفرنسي

تنطلق صافرة أحداث مباراة نانت ومونبلييه في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة نانت ومونبلييه في الدوري الفرنسي

تذاع مباراة نانت ومونبلييه عبر قنوات بي إن سبورت التي تملك حقوق بث وإذاعة مواجهات الدوري الفرنسي.