حسام المندوه: "يوجد مشاكل في الزمالك.. ومن حل أزمة القيد الأولى يحل الثانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، موقف النادي من أزمة مهاجم الفريق السابق خالد بوطيب، وحل إيقاف القيد.

وقال المندوه في تصريحات عبر برنامج "الهداف" على قناة سي بي سي: "أزمة بوطيب وفك القيد؟ من حل أزمة القيد الأولى قادرا على حلها للمرة الثانية، ونطمئن الجماهير، كما أنه يوجد مشاكل في النادي لا نصدرها للرأي العام حتى الآن، كي لا نحبط الناس".

وأضاف: "فوز الزمالك بالكونفدرالية سيحل جزء من هذه المشاكل والفوز بالبطولات الأخرى سيحل جزءا آخر، ولا نريد أن نتوقف أمام المصاعب التي نواجهها، وما نريده الآن هو الفوز بالمباراة المقبلة".

اقرأ أيضاً:

"إيقاف رمضان صبحي".. الكشف عن عقوبات الجولة الـ19 بالدوري المصري

الزمالك يتأهل إلى نهائي أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس