تصريحات مثيرة من رمضان صبحي بشأن أزمة المنشطات والأهلي والزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

رد رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، على أزمة المنشطات التي تورط فيها منذ بداية الشهر الماضي، بالإضافة إلى تقارير انتقاله لأحد القطبين الأهلي أو الزمالك.

وفي وقت سابق، كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن منظمة المنشطات أرسلت خطاباً يفيد بإيجابية عينة رمضان صبحي، مضيفا أنه سيتم أخذ عينة أخرى للتأكد من تناوله للمنشطات قبل أن يتم إيقافه.

ولاحقا، أصدر نادي بيراميدز بيانا أعلن فيه أن تصريحات جمال علام "غير مسؤولة ومضللة"، مشيرا إلى أن رمضان صبحي ينوي مقاضاته.

وفي تصريحات ببرنامج "الهداف" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، تحدث رمضان صبحي عن تعامله مع أزمة المنشطات، حيث قال: "تركيزي في الملعب فقط، لأن الكلام لن يقدم أو يؤخر، ومن يريد أن يقول شيئا في النهاية سيقوله".

وأضاف نجم بيراميدز: "كل ما بيدي فعله هو عملي، قد أخرج لقول الحقيقة ولا يصدقني أحدا، أو يصدقون شخصا آخر ويكذبونني رغم أنني صاحب الشأن".

وتابع: "نادي بيراميدز يلزمنا بالصمت الإعلامي، وعدم التحدث في كل الأوقات، وأنا أحترم قرارات النادي، فلن أخرج كل يوم للحديث تلفزيونيًا، وأنا أيضا لا أحب التحدث كثيرا، إلا إذا كان هناك ما يستحق الكلام".

وعن الأنباء المتداولة بشأن ارتباط اسمه بالعودة للأهلي أو الانتقال للزمالك، أوضح رمضان: "أتشرف بارتباط اسمي بالانتقال للأهلي أو الزمالك، ولكن حين يكون الأمر حقيقيا".

وأكد لاعب بيراميدز: "كل ما يُقال عن انتقالي لأحد القطبين غير حقيقي، لا أحب الرد على تلك الأخبار لأنها لن تتوقف".

واختتم رمضان صبحي تصريحاته بالقول: "ملتزم بتعاقدي مع بيراميدز وأشعر بالراحة مع الفريق ويتم معاملتي بطريقة جيدة وأسير بشكل جيد، ولذلك لا أرد".

يشار إلى أن رمضان صبحي يتبقى في عقده مع بيراميدز عام و3 أشهر، حيث ينتهي في يونيو 2025.