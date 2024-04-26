تاريخ المواجهات يرجح كفة الأهلي أمام مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ملعب ستاد القاهرة الدولي لمتابعة المواجهة النارية والمرتقبة بين فريقي الأهلي وتي بي مازيمبي الكونغولي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وتستعرض “ بوابة الخليج 365 ” تاريخ مواجهات الأهلي وتي بي مازيمبي الكونغولي ببطولة دوري أبطال أفريقيا:

لعب الفريقان خمس مباريات خلال ثلاث مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، فاز الأهلي في مباراتين، وفاز مازيمبي في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي ثلاثة أهداف وسكنت شباكه مثلها.

المواجهة الأولى في دور المجموعات عام 2002، وفاز الأهلي بالقاهرة بهدف أحرزه أحمد بلال، وتعادل الفريقان في لومومباشي بدون أهداف.

المواجهة الثانية في دور المجموعات عام 2012، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين لهدف واحد، أحرز للأهلي عماد متعب ومحمد ناجي جدو، وفاز مازيمبي بهدفين للاشئ في لومومباشي، وأكمل الأهلي مشواره وفاز بالبطولة.

المواجهة الثالثة في دور نصف النهائي هذا الموسم، وانتهى لقاء الذهاب في لومومباشي الكونغولية بالتعادل دون أهداف.

يذكر أن الفائز في مجموع لقائي الذهاب والعودة سيلاقي في الدور النهائي الفائز من فريقي الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي.

وكان الأهلي قد تعادل سلبياً امام مازيمبي في مباراة ذهاب نصف النهائي التي أقيمت في مدينة لوموباتشي الكونغولية، ليصبح مطالباً بتحقيق الفوز بأية نتيجة في مباراة اليوم لحسم تأهله للمباراة النهائية.