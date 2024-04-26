بالصور.. سبورتنج يتوج "فاروق"وفريق القدم لصعودهم التاريخي للمحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - دخل نادى سبورتنج مرحلة تاريخية جديدة تقربه من الصعود الى الدورى الممتاز وهذا لم يحدث من قبل الا فى ظل ادارة المجلس الحالى بقيادة أحمد حسن لإيمانهم بتشجيع الانتماء للنادى وأحقية شباب النادى الرياضين من تحقيق أحلامهم بأسم ناديهم العريق ولذلك أحتفل مجلس ادارة نادى سبورتنج برئاسة أحمد حسن بالفريق الاول لكرة القدم بقيادة الكابتن أحمد فاروق لصعوده لأول مرة فى تاريخ النادى الى دورى المحترفين المؤهل للصعود الى الدورى الممتاز

وكان مجلس سبورتنج قد أصر على تنظيم إحتفالية التكريم فى اليوم التالى لصعود فر يق القدم للمحترفين لتحفيز اللاعبين والجهاز الفنى على مواصلة مشوارهم للصعود الى دورى الاضواء وذلك فى حضور المهندس ممدوح حسنى نائب رئيس مجلس الادارة وكل من أعضاءالمجلس الدكتور وائل خضر والكابتن عمرو فتحى والدكتور أيمن غنيم و دينا المانستيرلى و شهاب قاسم الدكتورأحمد غزلان واللواء رمزى ثعلب مدير عام النادى و الكابتن عامر حسين عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف على منطقة الكرة بالاسكندرية

بدأ الحفل بكلمة الدكتور محمد مجدى كابتن الفريق الذى تحدث عن روح الاسرة الواحدة داخل الفريق والمجهود المبذول من الكابتن أحمدفاروق المدير الفنى فى قيادة الفريق مشيرا الى دور الجهاز الطبى وبدور الكابتن عامر حسين المشرف على منطقة الاسكندرية

كما وجه الكابتن احمد فاروق كلمته بالشكر والتقدير لمجلس الادارة وبالتحديد أحمد حسن رئيس النادى لدعمه المستمر لفرقة كرة القدم سواءفى السفر او المعسكرات إيمانًا منه بأهمية كرة القدم ولدعم لاعبى النادى مؤكدا على الدور الكبير الذى يقوم به اللواء رمزى ثعلب المديرتنفيذى للنادى فى تذليل كافة العقبات لصالح الفريق ولأسم نادى سبورتنج مشيرا الى ان المهندس ياسر الشايب رئيس لجنة الكرة يسانداللاعبين والفريق بكل قوة حتى وصل فريق سبورتنج لكرة القدم الى نقطة تاريخية

أما أحمد حسن رئيس نادى سبورتنج فلقد أكد على أن النادى ليس فرد ولكنه خلية عمل تعتمد على منظومة جماعية بمجلس الادارة كل فى دوره مؤكدا على أن الجميع يعمل من أجل أسم نادى سبورتنج وأعضاء الجمعية العمومية الذين وضعوا ثقتهم فى هذا المجلس

ووصف رئيس نادى سبورتنج صعود فريق الكرة الى دورى المحترفين بقيادة الكابتن أحمد فاروق وجهازه بإعادة روح الشباب لنادى و الحياة من جديد بالنادى خاصة وان اللاعبين من قطاع الناشئين أصبح لهم أمل فى الصعود الى الفريق الكبير للعب فى دورى المحترفين ومنه الى دورى الاضواء مما يعزز الانتماء الى النادى وتشجيعه

وأختتم حسن حديثه بأن مجلس الادارة سيظل وراء فرق النادى المختلفة وفريق كرة القدم حتى الصعود الى الدورى الممتاز

وفى نهاية الحفل تم الدروع التكريمية على كل من الكابتن محمد احمد توفيق مدرب عام الفريق والكابتن محمد صلاح الدين مدرب عام الفريقوالكابتن محمد صابر السيد مدرب عام و الكابتن مهند الجمل مدرب الفريق

والكابتن احمد عماد محمد مدرب الفريق و الكابتن هيثم محمد اسماعيل مدرب الفريق والكابتن سامح صبرى نوار مدرب حراس مرمىوالكابتن احمد السيد محمد مدرب حراس مرمى والكابتن حسن البحار مدير ادارى الكابتن عصام احمد محمد والكابتن ياسر ريشة ادارى الفريق والدكتور تامر بخارى اخصائى إصابات ملاعب والدكتور صلاح محمد زايد طبيب الفريق والدكتور ماريو ماهر طبيب الفريق والدكتور احمدمحمد كشك اخصائى تأهيل وكابتن عصام هنداوي ادارى الفريق وكابتن مروان الجمل ادارى الفريق وشحاته على مبروك مهمات والكابتن محمود حامد محمد مهمات .

كما تم توزيع الميداليات على جميع لاعبى الفريق لتكريمهم وسط فرحة الجميع وهم اللاعبين محمد مجدى كابتن الفريق وأيمن رجب حارسمرمى وأحمد رأفت عبد العال وبنيامين يوسف ابراهيم ومؤمن مهدى جمعة وطارق محمد سيد وخالد محمود عطية و محمد سمير السعيد وعلاء نبيل محمد و محمد أحمد سليم و أحمد عادل السيد و هداف المجموعات الستة عبد الرحمن السويسى و عاطف محمود أحمد وعزالدين خميس ناصف و عبد الرحمن محمد محمود و عمر حسام ابو الخير و مروان السيد محمد و محمد رمضان صلاح و خميس حسنىبيسو و تانى هداف الفريق رزق عبد الحليم و ياسين محمد مصطفى و وائل عصام بهيج وشريف محمد و احمد البحيرى حارس مرمى وعلى الدين محمد و عبد الرحمن مصطفى ميسى و أحمد سالم و أحمد وليد يوسف و أحمد حمدين السيد و عمر حبشى تانى هدافين الدورى و أحمد على جدو و كريم محمد جبريل و بيجاد محمد أمين ويحيى ياسر أحمد و محمد أيمن عبد المالك ومهند ابراهيم مكى و حسين محمد و عمر محمد سلطان و مروان محمد عاشور و يوسف مصطفى ابو سنة و يوسف رستم و بدر محمد على و محمد أيمن عبدالله.