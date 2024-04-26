"قتل الزمالك مرتين ورقص أمام الأهلي".. من هو أصيل النملي حارس يد الترجي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي ضد الترجي التونسي، مساء أمس، في نصف نهائي أفريقيا لأبطال الكؤوس، احتفال أصيل النملي حارس الأخير راقصا، خلال سير اللقاء، وقبل انتهاء الوقت الأصلي بثوان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحارس الترجي، وهو يرقص في المباراة، خاصة مع تألقه في اللقاء وحصوله على جائزة أفضل لاعب، واقتراب مواجهته للزمالك، في نهائي البطولة.

وولد أصيل النملي في سبتمبر 2002 (22 عاما)، وبدأ مسيرته مع فريق منزل تميم في تونس، وانتقل إلى الترجي عام 2017، بعدما قاد نسور قرطاج إلى الفوز بكأس أفريقيا للشباب، وسبق وتألق الحارس ضد الزمالك، وأسهم بشكل لفت الأنظار حينها، في تحقيق اللقب الثاني للترجي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتوج الترجي آنذاك بالنسخة الـ43 من بطولة أفريقيا، التي أقيمت في مدينة الحمامات شمال شرقي تونسي، عقب الفوز على الزمالك في النهائي بنتيجة 28-24، وتصدى الحارس الشاب في هذا اللقاء إلى 11 ضربة من أصل 35 محاولة زملكاوية.

وفي البطولة العربية لكرة اليد 2022، تألق النملي من جديد ضد الزمالك، وفاز في النهائي، الذي امتد إلى شوطين إضافيين، وانتهى بنتيجة 29-28، وتأهل مع فريقه الترجي التونسي إلى بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب".

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