الاستاد.. أزمه في المنصورة

ياسر رشاد - القاهرة - القت أزمة ملعب استاد المنصورة بظلالها على الشارع الدقهلاوي بعد المظهر السيء الذي ظهرت عليه أرض الملعب في ١٧ إبريل الجاري أثناء مباراة المنصورة والقزازين مما دفع مديرية الشباب والرياضة بإصدار قرار حل مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية برئاسة الدكتور تامر حسن.

مما دفع الأخير لإصدار بيان توضيحي إتهم فيه بعض الأفراد بالمديرية بالتعنت ضدهم طوال فترة توليهم المسئولية وكذلك عدم التعاون وتعمد تعطيل بعض القرارات التي تخص الجمعية العمومية التصدير أزمة وإظهارهم بموقف الضعيف

وأتهم حسن المديرية بالفشل في إدارة عدداً من الملفات مثل إدارة المنشات التي تشرف عليها مثل ملعب كرة القدم والذي ظهر بالمظهر السئ عالهواء مباشرة وعلى مرأى ومسمع من الجميع بالإضافة ة الى إخفاقها في إدارة الطب الرياضي والذي لم يحقق إيرادات لشهور عدة بسبب اخفاقهم في إدارته فكانت مواطن الخلاف.

وأوضح ان المديرية حاولت أكثر ر من مرة عرقلة مشروع مجمع الملاعب من أول يوم حيث جاءت موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير بتاريخ السادس من مارس ٢٠٢٢ ولم يتم البدء في التنفيذ إلا في شهر مايو بعد محاولات المديرية وقف المشروع.

وأكد أنه بعد إنتهاء المشروع منذ أكثر من ٤ شهور تم إرسال مذكرة للمديرية بإستلام الملعب بإعتبارها الجهة الهندسية المشرفة الا إنها لم ترسل لجنة للإستلام مما أدى إلى ضياع إيراد أربعة أشهر على المركز من إيرادات مجمع الملاعب وصالة الجمباز بالإضافة إلى تحمل أولياء أمور لاعبي الجمباز وباقي الألعاب تكاليف كبيرة لتمرين ابناؤهم خارج المركز

يذكر أنه مديرية الشباب والرياضة قد أصدرت قرار بحل مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية وتعين مجلس مؤقت بحجة وجود مخالفات دون ذكر أسباب.

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