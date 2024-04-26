"استعدادا لمباراة دريمز".. جوزيه جوميز يجتمع بلاعبي الزمالك في فندق الإقامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، محاضرة للاعبي الفريق، ظهر اليوم الجمعة، بفندق إقامة بعثة الفريق، في مدينة كوماسي الغانية، استعداد لمواجهة دريمز، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وشرح جوميز للاعبين، خلال الاجتماع، العديد من الأمور الفنية لتطبيقها خلال المباراة، بالإضافة إلى توضيحه بعض النقاط الخاصة بلقاء الذهاب.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، القاهرة مساء أمس، ووصلت إلى غانا، استعدادا لمباراة دريمز، المقرر بها في السابعة مساء الأحد المقبل.

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