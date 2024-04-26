"بمشاركة القطبين".. فتح باب حجز التذاكر لمباريات الجولة الـ20 ببطولة الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلنت شركة تذكرتي اليوم الجمعة، فتح باب الحجز لمباريات الجولة الـ20 ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر انطلاقها بداية من غد السبت.

وتشهد مباريات الجولة الـ20 ببطولة الدوري المصري الممتاز، عودة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، لخوض مباريات بالدوري، بعد الغياب عن الجولتين الماضيتين، بسبب المشاركة في البطولات الأفريقية.

وتنطلق منافسات الجولة الـ20 ببطولة الدوري المصري الممتاز، بداية من غد السبت بمواجهتين، الأولى تجمع بين بلدية المحلة وزد، والثانية بين الاتحاد السكندري ضد الجونة.

ويخوض الأهلي خلال هذه الجولة مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه النادي الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، فيما يلاقي نادي الزمالك نظيره البنك الأهلي يوم الخميس المقبل.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة جمعهم من 16 مباراة بالمسابقة حتى الآن.

ويأتي النادي الأهلي حامل لقب البطولة في النسخة الماضية في المركز الـ11 بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، فيما جاء نادي الزمالك في المركز الـ12 بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة، من 13 مباراة خاضهم بالمسابقة.