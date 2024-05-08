دوري أبطال أوروبا.. - بوروسيا دورتموند يهزم باريس سان جيرمان ويبلغ النهائي

المنامة - ياسر ابراهيم - صعد فريق بوروسيا دورتموند الألماني إلى نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على مستضيفه باريس سان جيرمان بهدف نظيف في إياب الدور نصف النهائي الثلاثاء في المباراة التي أقيمت على ملعب بارك دي برانس معقل الفريق الباريسي.



وكان دورتموند فاز ذهاباً على الفريق الفرنسي الأربعاء الماضي بهدف نظيف. وافتتح بوروسيا دورتموند التسجيل عبر ماتس هوميلس في الدقيقة 50.



استهل باريس سان جيرمان المواجهة مهاجماً بشكل واضح وفي الدقيقة 4 تهيأت الكرة أمام غونسالو راموس الذي سددها مباشرة أمسكها بثقة حارس بوروسيا دورتموند غريغور كوبيل.



وفي الدقيقة 7 أطلق كيليان مبابي تسديدة "على الطائر" أمسكها كوبيل أيضاً، ووضح تماماً تركيز الفريق الفرنسي من أجل تعويض الهدف الذي دخل مرماه في ألمانيا، مبكراً.



من جانبه التزم دورتموند بالدفاع المحكم من الاعتماد على الهجمات المرتدة وفي الدقيقة 12 أطلق كريم أديمي تسديدة صاروخية حولها دفاع سان جيرمان لركنية لم تستغل.



ورويداً رويداً بدأ الفريق الألماني يعلن عن نفسه هجومياً وفي الدقيقة 19 أطلق جوليان رايرسون تسديدة مباغتة ذهبت إلى الشباك الخارجية لمرمى حارس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما.



وفي الدقيقة 35 انطلق أديمي في هجمة مرتدة وتمكن من تخطي كل مدافعي سان جيرمان بسرعته ثم أطلق تسديدة أرضية صوب المرمى تصدى لها دوناروما.



وكاد الشوط الأول أن ينتهي على وقع تقدم سان جيرمان بعد عمل رائع من مبابي إلا أن كرة أصحاب الأرض ذهبت إلى ركلة ركنية في النهاية في الدقيقة 45 لتنتهي الحصة الأولى في إياب نصف نهائي الأبطال بالتعادل السلبي.



الشوط الثاني

ودخل سان جيرمان الشوط الثاني مهاجماً بقوة وفي الدقيقة 47 حول مبابي كرة عرضية خطرة فشل لاعب وسط دورتموند مارسيل سابيتزر في إبعادها فوصلت إلى زائير إيمري الذي سددها مباشرة اصطدمت بالقائم.



وكان الرد قوياً من جانب دورتموند في أول ظهور هجومي في الشوط الثاني عندما تحصل الفريق الألماني على ركلة ركنية نفذت بإتقان على رأس قائد دورتموند المدافع ماتس هوميلس الذي أسكنها الشباك في الدقيقة 50.



وكاد سان جيرمان أن يدرك التعادل في الدقيقة 60 عندما مر فيتينيا من الجانب الأيمن ومرر كرة أرضية سددها راموس مباشرة ذهبت فوق العارضة.



ثم كانت أخطر فرص سان جيرمان في اللقاء عندما أطلق نونو مينديش تصويبة صاروخية ارتدت بغرابة من القائم الأيسر لمرمى كوبيل في الدقيقة 61.



وتواصلت الإثارة إذ حصل سان جيرمان على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء دورتموند انبرى لها البديل ماركو أسينسيو ارتدت من لاعبي الفريق الضيف في الدقيقة 67.



وواصل باريس سان جيرمان حصاره لمرمى الفريق الألماني وتعددت التصويبات على المرمى إلا أنها دائماً من ما كانت تصطدم بأقدام المدافعين.



وفي الدقيقة 87 كاد مبابي أن يحرز هدف التعادل إلا أن كرته ذهبت إلى العارضة في سوء حظ غريب واجه الفريق الباريسي.



بذلك أصبح باريس سان جيرمان هو أول فريق على الإطلاق يصوب 14 تصويبه على تذهب تصطدم بالعارضة أو القائمان في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا.



ومع الدخول إلى الوقت المحتسب بدلا من الضائع انكمش تماماً دورتموند من أجل الصمود أمام طوفان الهجمات الباريسية.



وأكد حكم اللقاء دانيلي أورساتو تأهل بوروسيا دورتموند بعد أن أطلق صافرته منهياً المباراة، معلناً تأهل الفريق الأصفر والأسود إلى النهائي الثالث في تاريخه.



(بي إن سبورت)