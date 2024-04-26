دوري أبطال أفريقيا.. غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم، نظيره مازيمبي الكونغولي في العاشرة مساء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



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غرفة ملابس الاهلي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم اسم حكم مباراة الأهلي، واختارت الكينى بيتر واريرو كاماكو، حكمًا للساحة.

ويعاون حكم ماتش الأهلي: جليبريت شيرويت وستيفن أونايانجو، والحكم الرابع الجامبى لامين جامييه، وتم تعيين ماريا ريفيت من موريشيوس حكمًا لتقنية الفيديو ويساعدها الجزائرى لحلو بن براه.

قائمة الأهلي اليوم:

تضم قائمة الأهلي اليوم في مواجهة مازيمبي اللاعبين:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: كريم الدبيس – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم– محمد هاني –علي معلول – محمود متولي – أكرم توفيق.

خط الوسط: إمام عاشور –أحمد نبيل كوكا– أحمد عبد القادر - كريم نيدفيد- عمرو السولية - محمد مجدي أفشة – رضا سليم – بيرسي تاو – حسين الشحات.

خط الهجوم: أنتوني موديست - وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا.