ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم يلا شوت

الجمعة 26/أبريل/2024 - 08:55 م 4/26/2024 8:55:28 PM

بث مباشر مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم الجمعة بدون تقطيع في دوري أبطال افريقيا،البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي اليوم سيكون من دون أي انقطاع في دوري أبطال أفريقيا،مشاهدة مباراة الأهلي المصري أمام نظيره مازيمبي اليوم في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. كانت مباراة الذهاب بين الفريقين تعادل سلبي، ويسعى كل منهما في مباراة الليلة لتأمين بطاقة الصعود إلى الدور النهائي ومواجهة الفائز من مباراة صن داونز والترجي التونسي.

بث مباشر مباراة الأهلي ومازيمبي اليوم يلا شوت

تشكيل الاهلي اليوم

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

في خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول

في خط الوسط: عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة

في خط الهجوم: رضا سليم وبيرسى تاو و وسام أبوعلي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي | من هنــــا

تشكيل مازيمبي

حراسة المرمي : اليو فاتي

الدفاع : ابراهيما كيتا ، جونسون اتيبو ، نتامبوي ، لوزولو

الوسط : كينزومبي ، سوزي زيمانجا ، ليكونزا

الهجوم : اولادابو ، جويل بيه ، فيلي تراوري .

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم امام مازيمبي بث مباشر

يمكنكم مشاهدة مباراة اليوم ضمن منافسات اياب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بين الاهلي المصري ومازيمبي عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية الناقل الحصري لمواجهات دوري ابطال افريقيا في الشرق الاوسط ودول شمال افريقيا ، حيث تبذاع المباراة عبر شاشة بي ان سبورت 6 بصوت المعلق العربي علي محمد علي ، وعبر شاشة تيم سبةرت بث ارضي بصوت امير محروس .