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موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني بعد تطبيق التوقيت الصيفي

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ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر جمهور الزمالك المواجهة المصيرية في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم 2023/2024، والتي ستكون أمام دريمز الغاني.


وكانت مواجهة الذهاب  من الدور نصف النهائي من الكونفيدرالية الإفريقية، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المواجهة التي شهدها ملعب القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني

تنطلق مباراة الزمالك أمام نظيره دريمز الغاني في السابعة من مساء الأحد المقبل، في المباراة التي يستضيفها ملعب بابا يارا بغانا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز

تُنقل مباراة الزمالك أمام دريمز الغاني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم وعدة مواسم ماضية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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