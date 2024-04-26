"بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين".. هتافات جماهير الأهلي قبل لقاء مازيمبي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حرصت جماهير النادي الأهلي على دعم الشعب الفلسطيني، خلال تواجدها داخل مدرجات ستاد "القاهرة الدولي"، لدعم المارد الأحمر خلال مباراة مازيمبي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وهتفت جماهير المارد الأحمر بقوة من داخل مدرجات ستاد "القاهرة الدولي": "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين".

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي اليوم، في إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وكان التعادل السلبي حسم مباراة الذهاب، والتي جمعت بين الفريقين يوم السبت الماضي، على ملعب "تي بي مازيمبي" بالكونغو.