نهائي أبطال إفريقيا مواجهة بين الأهلي المصري والترجي التونسي

تأهل فريقا الأهلي المصري والترجي التونسي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، الجمعة، عقب تخطيهما مازيمبي الكونغولي وماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي على التوالي في إياب نصف النهائي.



فعلى استاد القاهرة الدولي، حقق الأهلي حامل اللقب، الفوز بثلاثية نظيفة على ضيفه مازيمبي مستفيدا من تعادلهما ذهابا دون أهداف.



وانتظر الفريق المصري حتى الشوط الثاني ليسجل أهدافه الثلاثة عبر محمد عبد المنعم ووسام أبو علي وأكرم توفيق في الدقائق 68، و84، و13+90، وألغى الحكم هدفا لمازيمبي في الدقيقة 56 بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار".



ويعد هذا هو التأهل الخامس على التوالي للمباراة النهائية لفريق الأهلي، الذي يسعى لمواصلة تحطيم أرقامه القياسية بالفوز بلقبه الثاني عشر في البطولة القارية.



وفي نصف النهائي الآخر، نجح الترجي التونسي في تكرار تفوقه على مضيفه صن داونز، بعد أن فاز عليه في عقر داره بهدف نظيف، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" ببريتوريا.



سجل رائد بوشنيبة هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 57، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب بملعب "حمادي العقربي" في رادس بتونس.



وكان اللقاء قد شهد قيام الحكم بإيقاف المباراة في الدقيقة 22، وأمر اللاعبين بالتوجه مباشرة وعلى الفور نحو غرفة الملابس، بسبب هطل الأمطار الرعدية بغزارة، قبل أن استئناف اللقاء من جديد.



ومن المقرر أن يقام لقاء الذهاب لنهائي المسابقة في 18 مايو/ أيار القادم في تونس، على أن تكون مباراة الإياب يوم 25 من الشهر نفسه بالقاهرة، وفي نسخة مكررة من نهائي نسختي 2012، و2018.

(الاناضول)