إعلامية الإصلاح تدعو للتفاعل مع حملة للمطالبة بإطلاق المناضل" محمد قحطان"

المنامة - ياسر ابراهيم - دعت دائرة الإعلام والثقافة في التجمع اليمني للإصلاح، إلى التفاعل الكبير والواسع مع الحملة الإعلامية التي ستنطلق مساء اليوم الأحد، للمطالبة بإطلاق المناضل والقائد الوطني الأستاذ محمد قحطان.



وجددت الدائرة -في بلاغ صحفي- التأكيد على أن المسئولية الأخلاقية والقانونية للأمم المتحدة وممثليها في اليمن، لفرض تنفيذ القرار 2216 الذي يلزم المليشيا الحوثي بإطلاق سراح قحطان.



وطالبت إعلامية الإصلاح رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، أن تكون قضية قحطان أولوية، مشددة على ضرورة التمسك بمبدأ (الكل مقابل الكل) الذي التزمت به المليشيا ثم تنصلت عنه.





وأهابت إعلامية الاصلاح بكل نشطاء الصف الوطني المناهض لانقلاب مليشيا الحوثي، المشاركة الواسعة بالحملة وإيصال رسالتها الوطنية والإنسانية تحت هاشتاق: #قحطان_مفتاح_السلام، والتي تنطلق مساء اليوم الأحد 19 مايو 2024م الساعة 7 مساء.



نص البلاغ:



تدعو دائرة الاعلام والثقافة في التجمع اليمني للإصلاح إلى التفاعل الكبير والواسع مع الحملة الإعلامية للمطالبة بإطلاق المناضل والقائد الوطني الأستاذ محمد قحطان.



وتجدد دائرة الإعلام بالإصلاح التأكيد على أن المسئولية الأخلاقية والقانونية للأمم المتحدة وممثليها في اليمن، تفرض عليهم تنفيذ القرار 2216 الذي يلزم المليشيا الحوثي بإطلاق سراح قحطان.



كما تدعو الدائرة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، أن تكون قضية قحطان أولوية، والتمسك بمبدأ (الكل مقابل الكل) الذي التزمت به المليشيا ثم تنصلت عنه.



وتهيب الدائرة بكل نشطاء الصف الوطني المناهض لإنقلاب مليشيا الحوثيين، المشاركة الواسعة بالحملة وإيصال رسالتها الوطنية والإنسانية تحت هاشتاق:



#قحطان_مفتاح_السلام والتي تنطلق مساء اليوم الأحد 19 مايو 2024م الساعة 7 مساء.



دائرة الاعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح



الأحد 19 مايو 2024

