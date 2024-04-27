الأهلي يتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ17 في تاريخه

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد القرش:

بدأت مباراة الأهلي ومازيمبي التي أقيمت ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ودخل النادي الأهلي مباراة مازيمبي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول.

خط الوسط: كوكا - السولية - أكرم توفيق.

خط الهجوم: بيرسي تاو - وسام أبو علي - عبد القادر.

مرور 6 دقائق والأهلي يسيطر على مجريات المباراة

مدافع مازيمبي يمنع هدف محقق للأهلي في الدقيقة 10

تسديدة قوية من عمرو السولية لكن يتصدى لها دفاع مازيمبي في الدقيقة 11

دفاعات الفريق الكونغولي تتصدى لتسديدة بيرسي تاو في الدقيقة 18

مرور نصف ساعة ومازالت النتيجة سلبية

بطاقة صفراء للاعب مازيمبي جونسون أتيبو في الدقيقة 40

حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع

انتهاء شوط المباراة الاول بالتعادل السلبي

بداية الشوط الثاني

أكرم توفيق يحرم فريق مازيمبي من هدف محقق في الدقيقة 48

مازيمبي يسجل الهدف الأول في الدقيقة 58

إلعاء هدف مازيمبي بعد اللجوء لتفنية الفيديو

خروج عمرو السولية ونزول إمام عاشور بدلا منه في الدقيقة 62

بيرسي تاو يسدد كرة يتصدى لها حارس مازيمبي و ترتطم في القائم الأيمن في الدقيقة 64

هدف أول للنادي الأهلي عن طريق عبد المنعم في الدقيقة 67

وسام أبو علي يسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 83

خروج وسام أبو علي ودخول كهربا بدلا منه في الدقيقة 89

بطاقة صفرا لمحمد عبد المنعم في الدقيقة 90+2

حكم المباراة يحتسب 12 دقيقة وقت بدل ضائع

الأهلي يسجهل الهدف الثالث عن طريق أكرم توفيق في الدقيقة 90+10

انتهاء المباراة بفوز الأهلي 3-0، والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ17 في تاريخه