"لا يملكون رأي".. ميدو يتحدث عن دور حازم إمام وبركات في اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد أحمد حسام لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، عدم وجود رأي للثنائي حازم إمام ومحمد بركات في مجلس إدارة الكرة المصرية، بشأن إدارة الكرة المصرية.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج "الهداف" على قناة سي بي سي: "حازم إمام ومحمد بركات لا يملكون أي رأي فني في إدارة الكرة المصرية، موجودين لأنهم أعضاء، المشكلة أنه لا يوجد مجلس إدارة يتم انتخابه ويسند ملف لكل عضو يكون مسؤول عنه، مجلس الإدارة يضع خطة كاملة، وما يحدث كلام هواه ولا يوجد له علاقة بالإدارة على مستوى الاتحادات والأندية".

وأضاف: "يوجد أسماء حالمة تترشح ولا يوجد لها علاقة بالكرة، ولا يمتلك مؤهلات الإدارة وكلامي لا يعني أنه يجب أن يكون المرشح لاعبا سابقا، لكنه يجب أن يدرس إدارة رياضية، وحازم ظلم نفسه بدخول انتخابات اتحاد الكرة مع المجلس الحالي، وكان يجب أن يخوض الانتخابات على منصب الرئيس أو نائب الرئيس".

واختتم ميدو: "خاصة في ظل ضعف الأسماء الموجودة في المجلس الحالي، اتحاد الكرة حمل حازم إمام بمفرده أزمة عقد فيتوريا، والمسئولية لجميع أعضاء المجلس، حازم إمام كان ساذجا وظلم نفسه بالوجود مع المجلس الحالي لاتحاد الكرة".