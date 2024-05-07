زواج ياسمين عبد العزيز للمرة الثالثة… هكذا علّقت على الأمر!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 مايو 2024 09:48 مساءً - أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل بعد أن كشفت عن إمكانية زواجها للمرة الثالثة، بعد انفصالها عن زوجها الثاني الفنان أحمد العوضي.

زواج ياسمين عبد العزيز للمرة الثالثة

وأكدت ياسمين عبد العزيز خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها “صاحبة السعادة“على قناة dmc، أنها امرأة لا تستطيع العيش وحيدة.

وأضافت قائلة: “أنا طول عمري متزوجة أنا عمري ما كنت سنجل، فاللي طول عمره متزوج عمره ما يعرف يعيش لوحده، أنا من وقت ما كان عمري 18 سنة وأنا متجوزة”.

وتابعت ياسمين عبد العزيز قائلة: “أنا حتى لما أطلقت من زوجي الأول، على طول اتجوزت أحمد العوضي، يعني مكنتش سنجل عمري، أنا بحب الحب أنا حبيبة، معرفش أبقى لوحدي بس أعمل إيه في قلبي دلوقتي”.

واستكملت قائلة: “أي حاجة من ربنا كويس وخير، ربنا عمره ما عمل حاجة وحشة إحنا البني آدمي اللي بنعمل الوحش، وأنا راضية”.

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أولاد ياسمين عبد العزيز

كما تطرقت ياسمين عبد العزيز خلال حوارها مع الإعلامي إسعاد يونس للحديث عن أولادها وسبب حرصها على عدم ظهورهم للأضواء.

فقالت ياسمين عبد العزيز: “بنتي ياسمين صاحبتي بس ساعات بتفلت منها فأقول لها فوقي أنا ماما أنا جيباها من تحت متعشيش، وعيالي جدعان وولاد بلد”.

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وأضافت قائلة: “أنا مش عايزة ولادي يطلعون للأضواء ومكرهاهم في الشهرة وضد إنهم يدخلوا عالم التمثيل، أنا عانيت جدا في طفولتي ولحد دلوقتي من الشغل للبيت وده مش حياة علشان كده أنا مش عايزة يعيشون اللي أنا عشته وعايشاه”.

وعن علاقتها بنجلتها قالت ياسمين عبد العزيز: “بنتي صاحبتي وداعم ليا علطول وعاقلة جدا، بتقولي آراء تخصني، ولادي من وهما صغيران مش متابعين شغلي”.

وتابعت قائلة: “بيضايقوا أوي من فيلم الدادة دودي ومبيحبوش يتفرجون عليه أبدا علشان العيال بيضربونني في الفيلم، وسيف عايز فيلم كوميدي أكشن وياسمين بنتي عايزاني أعمل فيلم رومانسي”.

واستكملت ياسمين عبد العزيز توضح علاقتها مع أولادها: “أنا كنت شقية أوي وأنا صغيرة وباعمل بلاوي وممكن أضرب واحدة على دماغها وافتحهالها، وعلشان كده أنا بنتي مش هغصبها على حاجة لا في جواز ولا دخول كلية ولا أي حاجة اللي هي عايزاه تعمله”.

أزواج ياسمين عبد العزيز

الجدير بالذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز قد تزوجت في عام 2001 من رجل الأعمال محمد نبيل حلاوة وأنجبا ياسمين وسيف الدين، إلا أنهما انفصلا في بداية عام 2018.

وأعلنت ياسمين عبد العزيز في بداية عام 2020 أنها تزوجت من الفنان أحمد العوضي في أواخر 2019، ولكن فاجأت جمهورها بالانفصال عن زوجها الثاني في بداية يناير 2024.

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