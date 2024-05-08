966 سيارة تالفة بمكة

وأوضحت الإدارة العامة للرقابة والامتثال بالأمانة، أنه بلغ عدد السيارات والهياكل التي تم رفعها خلال الأسبوع الماضي 966 سيارة وهيكلًا، وتم نقل 205 من تلك السيارات من قبل أصحابها، في حين تم نقل أكثر من 700 سيارة عن طريق البلديات إلى مواقف حجز السيارات، ويأتي ذلك بعد أن باتت تشكل خطرًا لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية ومضايقة المارة وتشويهها للمظهر العام.
وأشارت إلى أن اللجان والفرق الميدانية التابعة للبلديات الفرعية مستمرة في حصر تلك السيارات والهياكل الخربة، مؤكدةً مواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالبيئة والتصدي لكافة أشكال التشوه البصري، وذلك حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة التي قد يترتب عليها العديد من الأضرار الصحية والبيئية والأمنية.
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