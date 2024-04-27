منافسات قوية في ثالث أيام البطولة الأفريقية للجودو بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت صباح اليوم السبت منافسات اليوم الثالث من البطولة الأفريقية للجودو، المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 35 دولة، وتستمر حتى يوم 28 أبريل الجاري.

وتقام منافسات اليوم في موازين 90 كجم و100 كجم وفوق 100 كجم للرجال، و78 كجم وفوق 78 سيدات.

وحصد المنتخب الوطني حتى الآن 4 ميداليات ذهبية و3 فضيات و3 برونزيات في منافسات الجودو والكاتا.

وجاءت ميداليات منتخب الجودو كالتالي:

عبد الرحمن محمد (81 كجم) - ميدالية ذهبية

يسري سامي (60 كجم) – ميدالية فضية

أحمد عبد الرحمن (66 كجم) – ميدالية فضية

محمد عبد الموجود (66 كجم) – ميدالية برونزية

وجاءت ميداليات منتخب مصر في منافسات الكاتا كالتالي:

ناجي نو كاتا

محمد نصر الله – أحمد عبد السلام | ميدالية ذهبية

كتامي نو كاتا

أسامة عاشور – محمد حسن | ميدالية ذهبية

كيمي نو كاتا

أحمد العكازي – أحمد عصام | ميدالية ذهبية

كودوكان كوشن جيتسو

مجدي محمود – بلال ياسر | ميدالية فضية

ناجي نو كاتا

علي عبدالله – هشام خالد | ميدالية برونزية

كيمي نو كاتا

خالد إبراهيم – حسام عبد الفتاح | ميدالية برونزية

ويشارك في منافسات البطولة الأفريقية للجودو بالقاهرة 35 دولة وهي:

أنجولا – الجزائر – بوتسوانا - بنين – بوروندي – الكاميرون – الرأس الأخضر – بوركينا فاسو - أفريقيا الوسطى – تشاد – جزر القمر – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – جيبوتي – الجابون – جامبيا – غينيا – غينيا بيساو – كينيا – مدغشقر – مالاوي – مالي – موريشيوس – المغرب – موزمبيق – النيجر – رواندا - ساو تومي وبرينسيبي – السنغال – جنوب أفريقيا – توجو – تونس – تنزانيا – زامبيا – مصر.

وتقام منافسات البطولة الأفريقية للجودو خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وتحظى بأهمية كبيرة نظرا لكونها إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ويحصل صاحب المركز الأول على 700 نقطة

ويعتمد نظام التأهيل لأولمبياد باريس في الجودو، على جمع النقاط من خلال المشاركة في البطولات الدولية والقارية، وهو نظام صعب يتطلب المشاركة في أكبر عدد من البطولات وحصد الألقاب من أجل خطف تذكرة التأهل للأولمبياد.