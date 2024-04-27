سر احتفال محمد عبد المنعم المثير للجدل في مباراة مازيمبي

أثار محمد عبد المنعم مدافع النادي الاهلي الجدل أمس، وذلك بعد تسجيله هدف تقدم المارد الأحمر على حساب مازيمبي الكونغولي أمس في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان محمد عبد المنعم قد رفع الجزء الأسفل من تي شيرته؛ وهو ما اعتبره البعض لقطة غير أخلاقية، وأثار غضب عدد كبير من الجماهير.

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وعلم “كورة 365” أن محمد عبد المنعم لم يقصد الاحتفال في تلك اللقطة، ولكن كان يطمئن على بطنه بعدما تعرض لكدمة قوية من احتكاكه مع لاعبي مازيمبي قبل تسجيل الهدف.

وتأهل النادي الاهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لنصف نهائي.

وضرب المارد الأحمر موعدًا مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد فوز بطل تونس على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين دون رد في مجموع مبارتي نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلعب نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 18 و25 مايو الجاري، حيث سيلعب المارد الأحمر مباراة الذهاب في تونس، فيما تلعب مباراة الإياب في القاهرة.