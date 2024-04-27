بالأرقام.. تقييم عمر مرموش بعد خسارة فرانكفورت أمام بايرن ميونخ

كشفت شبكة سوفا سكور الدولية للاحصائيات عن تقييم الدولي المصري عمر مرموش المحترف ضمن صفوف فرانكفورت خلال مباراة بايرن ميونخ بـ الدوري الألماني.

وشارك الدولي المصري عمر مرموش، في خسارة فريقه فرانفكورت، أمام بايرن ميونخ، ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الألماني الممتاز موسم 2023 – 2024.

ونجح بايرن ميونخ في التقدم في النتيجة مبكرا في الدقيقة التاسعة، عن طريق هاري كين، قبل أن يعدل فرانكفورت النتيجة في الدقيقة 23، بتسديدة أرضية من هوجو إيكيتيكي من خارج المنطقة.

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وفي الشوط الثاني أضاف المهاجم الإنجليزي هاري كين، الهدف الثاني في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

أرقام مرموش في مباراة فرانكفورت ضد بايرن ميونخ:

حصل نجم منتخب مصر عى تقييم 6.7 وفقًا لشبكة سوفا سكور، خلال مشاركته 90 دقيقة.

وجاءت نسبة الأهداف المتوقعة 0.04، والتمريرات الحاسمة 0، وتسديدات على المرمى 1، وخارج المرمى 0.

ونجح مرموش في محاولات المراوغات الناجحة (2) 6، ولمس الكرة 45، وتمريرات دقيقة (%81) 22/27.