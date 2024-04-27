مجلس الزمالك يدعم فريق الكره فى مران بابا يارا

ياسر رشاد - القاهرة - استعدادا للقاء دريمز الغاني

السبت 27/أبريل/2024 - 08:50 م 4/27/2024 8:50:48 PM

حرص أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك المتواجدين رفقة الفريق الأول لكرة القدم في غانا، على التواجد في ستاد "بابا يارا"، لمتابعة المران الختامي استعداداً مواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غداً الأحد.

وتواجد مسؤولو نادي الزمالك في الملعب من أجل دعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة دريمز غدا في بطولة الكونفدرالية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.