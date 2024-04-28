الدوري الإنجليزي الممتاز: إيفرتون يضمن البقاء وشيفيلد يونايتد أوّل الهابطين

المنامة - ياسر ابراهيم - ضمن إيفرتون البقاء ضمن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على ضيفه برينتفورد بهدف دون ردّ ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من منافسات البريميرليغ.



وبصم السنغالي إدريسا غاي على هدف الفوز والبقاء في الدقيقة (60).



ورفع إيفرتون رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق 11 نقطة عن أول مراكز الهبوط مع تبقّي ثلاث مراحل فقط.



في المقابل تجمّد رصيد برينتفورد المهدّد بالهبوط إلى التشامبيونشيب عند 35 نقطة في المرتبة السادسة عشرة.



شيفيلد أول الهابطين



بات شيفيلد يونايتد أوّل الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بعد خسارته القاسية أمام نيوكاسل (5-1) اليوم السبت.



وبذلك سجّل شيفيلد يونايتد عودة سريعة للتشامبيونشيب بعدما صعد الموسم الماضي إلى البريميرليغ.



وتناوب على تسجيل أهداف نيوكاسل يونايتد ألكسندر إيساك (26 و61 من ركلة جزاء) وبرونو غيمارايش (54) وبن أوزبورن (65 خطأ في مرمى فريقه) وكالوم ويلسون (72).



أما هدف شيفيلد الوحيد فقد وقّع عليه أنيل أحمدودزيتش (5).



وتجمّد رصيد متذيّل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عند 16 نقطة بفارق عشر نقاط عن أقرب مراكز البقاء مع تبقّي ثلاث مراحل فقط لنهاية منافسات البريميرليغ.



في المقابل رفع نيوكاسل رصيده إلى 53 نقطة في المركز السابع.



المصدر: بي إن سبورت