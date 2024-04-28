غالي : لم أفهم سبب استبعادي من كأس أمم ٢٠٠٦ وبكيت قبل لقاء الكاميرون في ٢٠٠٤

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أنه لا يعرف سببا لاستبعاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية في ٢٠٠٦ رغم استدعائه قبل البطولة.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : في بطولة ٢٠٠٦ كنت أقدم موسم مميز مع فينورد الهولندي وتلقيت دعوة من المنتخب وحضرت لمصر وانتظرت مكالمة لابلاغي بمكان المعسكر ولم يطلبني أحد.

وأضاف :انتظرت يومين ولم يحدثني أحد فوجئت بعد ذلك بالاعلان عن استبعادي من المنتخب وحتى الآن لا أعرف السبب.

الحمد الله ربنا عوضني خلال هذه السنة بانتقالي الى توتنهام الإنجليزي وكانت بداية لرحلة جيدة.. في بطولة ٢٠٠٤ لم أشارك في أول لقاءين ودفع بي الجهاز الفني أمام الكاميرون لتحديد المتأهل للدور الثاني وقد انهرت وانهمرت دموعي بسبب استبعادي وعدم وجود سبب واضح قبل أن أشارك أمام الكاميرون.