العثور على 80 جثمانا في 3 مقابر جماعية بمجمع الشفاء بمدينة غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، العثور على 80 جثمانا في 3 مقابر جماعية بساحات مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، إضافة إلى عشرات أخرى داخل أقسام المجمع.

وأوضحت المصادر الطبية أنه تم العثور حتى الآن على ما يزيد عن 520 جثمانا في 7 مقابر جماعية بمستشفيات القطاع، تم اكتشافها على مدى الأشهر الماضية بعد انسحاب قوات الاحتلال من مجمع الشفاء ومجمع ناصر الطبي ومستشفى كمال عدوان وغيرها.

ولفتت إلى أن "الفحص الظاهري للجثامين المستخرجة من المقابر الجماعية أظهر أن العدد الأكبر يعود لمرضى تم حرمانهم من تلقي الرعاية الصحية".

وأضافت: "وجدنا جثامينا ممزقة جراء دهس آليات الجيش على أجساد الشهداء وعثرنا على رؤوس بلا أجساد في المقابر الجماعية بساحات مجمع الشفاء".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 34971، إضافة إلى 78641 مصابا، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض.

28 شهيدًا خلال آخر 24 ساعة بغزة .. ومُستشفيان فقط يعملان من أصل 35 بالقطاع

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر في القطاع، وصل منها للمستشفيات 28 شهيدًا و69 مصابًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن تحديث اليوم، يرفع حصيلة الحرب الإسرائيلية المُستمرة على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 34971 شهيدًا و78641 مُصابًا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأعداد لا تتضمن الضحايا تحت الركام وفي الطرقات الذين لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقدر جهاز الدفاع المدني في غزة أن هناك أكثر من 10 آلاف شهيد لا يزالون تحت الأنقاض ولم يتم انتشالهم حتى الآن.

وأكدت الوزارة العثور على 80 جثة في 3 مقابر جماعية بساحات مجمع "الشفاء" الطبي وعشرات الجثث داخل أقسام المجمع.

وعلى صعيد متصل، قال مكتب الإعلام الحكومي في القطاع إنه من أصل 35 مستشفى في القطاع لم يتبق سوى مستشفيين عاملين، مشيرا إلى أن القطاع على شفا مجاعة بسبب إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم منذ أيام من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المكتب إن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية أكثر من 5 مجازر في المحافظة الوسطى، وأنه يسعى لبث الرعب في نفوس المواطنين عبر أوامر الإخلاء.

ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 34971 شهيدا

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34971، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 78641 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن استشهاد 28 مواطنًا، وإصابة 69 آخرين.



