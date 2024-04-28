حسام غالي يكشف طريقة كوبر الاستفزازية ضد الاهلي ويدافع عن محمد صلاح

علق حسام غالي عضو مجلس إدراة الاهلي، على أزمة قائد المنتخب الوطني محمد صلاح نجم ليفربول ويورجن كلوب مدربه، وتحدث عن كوبر مدرب الفراعنة السابق.

وكان محمد صلاح قد دخل في مشادة مع يورجن كلوب، بعد تواجد المصري، على مقاعد البدلاء في مباراة ليفربول ضد وست هام ببطولة الدوري الإنجليزي، حيث لم يبدأ كلوب به أساسيًا للمواجهة الثانية في آخر 3 لقاءات.

وقام محمد صلاح، بالدخول في مشادة كلامية مع يورجن كلوب، أثناء تواجده على خط المرمى استعدادًا لمشاركته في اللقاء.

أقرأ أيضًا.. الصحف الإنجليزية تكشف سبب مشادة محمد صلاح وكلوب

وتدخل داروين نونيز، على الفور لإبعاد صلاح عن كلوب، ولكن الدولي المصري ظهر في حالة غضب شديدة.

وقال حسام غالي عبر قناة “دي إم سي”:” لا يصح ما يحدث مع محمد صلاح، إنه أسطورة من أساطير نادي ليفربول، لقد حقق أرقامًا تاريخيًا”.

وتابع:” يجب أن يكون هناك ذكاء في التعامل مع نجم مثله، ويجب أن يتدراك محمد صلاح وكلوب هذه الأزمة”.

ثم انتقل بالحديث عن الفترة التي قضاها هيكتور كوبر مع منتخب مصر وقال:” كان هيكتور كوبر يقول لنا الأهلي دائمًا يفوز بالتحكيم، هل من الطبيعي أن رجل أرجنتينًا يقول مثل هذا الحديث وينظر لنا هذه النظرة، وفي المقابل هل كان حسن شحاتة أسطورة الزمالك ليفعل مثل هذا”.

يذكر أن الاهلي قد تأهل لـ نهائي دوري أبطال أفريقيا ليلاقي نظيره الترجي التونسي.