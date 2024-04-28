وليد صلاح الدين: هدفنا المشاركة في بطولات أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة لفريق زد إف سي رضاه التان عن المستوى الذي يقدمه الفريق خلال موسمه الأول ببطولة الدوري الممتاز.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات عبر القناة الأولى: “ لاعبو زد كانوا يحتاجون إلى مزيد من الوقت للانسجام والفريق في الموسم المقبل سيكون أفضل في ظل اكتساب اللاعبين لخبرات فضلا عن عودة العديد من اللاعبين ”.

وتابع: “ لا يوجد أساسي واحتياطي في زد نقوم بسياسة تدوير مميزة، كنا سنكون على قمة الدوري ونبتعد عن الفرق كلها لولا 6 أو 7 مباريات خسرنا خلالهم نقاطا وبالخبرات نتعامل مع المواقف الصعبة ”.

وأضاف: “ المشاركة في بطولات إفريقيا هدف مشروع لكل الفرق، ولكننا لا ننظر لبعيد في الوقت الحالي، لدينا ارتباطات محلية قوية تركيزنا بالكامل على تلك المباريات ”.

وعلق وليد صلاح على مباراة الأهلي ومازيمبي قائلاً: “ جمهور الأهلي حاجة تفرح في مباراة مازيمبي، عندما سجل مازيمبي هدفه قبل إلغائه الجماهير زودت تشجيعها، لاعيبة الأهلي رجالة ومحدش بخل بمجهود ولكن في الكورة الأهلي مكانش كويس وعنده أحسن من كدة وعدم وجود أفشة مع التوتر كان الفريق في الشوط الأول ليس في أفضل أحواله حتى سجل الأهلي هدفه الأول ”.

وواصل: “ وسام أبو علي يتطور بشكل كبير وهو لاعب مثل عمرو زكي وحسام حسن الأيقونة في هذا المركز وسام يكافح ويضغط ويتحرك لزملائه كثيرا ومن المهم أن يقوم بتطوير وقفته على الكرة ويستغل الفرص التي تُسنح له بشكل أكبر ”.

وأتم: “ تعليق يورجن كلوب عجبني جدا بعد واقعة صلاح، محمد صلاح غلطان مليون٪ وعلاقة صلاح بيورجن كلوب خلال السنوات الأخيرة أفضل ما يكون ويتم معاملته بشكل رائع، حتى في وقت خلاف صلاح وساديو ماني، لكن في النهاية يورجن كلوب مدرب كبير وصلاح يجب أن يكون أهدأ من ذلك وأتمنى أن يدير صلاح الفترة المقبلة بشكل أفضل ”.