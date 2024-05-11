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صراع أوروبي لضم موهبة الأرجنتين في الانتقالات الصيفية

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ياسر رشاد - القاهرة -  ترغب العديد من الاندية الاوروبية، الحصول على موهبة فريق الكرة الاول بنادي ريفر بلينت الأرجنتيني، خلال الفترة الحالية، بعد اجراء المفاوضات المختلفة سابقا لتوقيعة ومغادرة فريقه.


وأكدت انباء صحفية اليوم، عن وجود اهتمام من قبل نادي   الإسباني ونادي الإنجليزي بالتعاقد مع نجم فريق ريفر بلينت الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية.


ووفقا لموقع “ Football España ” فإن نادي ريال مدريد  وتشيلسي سيدخلان في صراع من أجل التعاقد مع فرانكو ماستانتونو لاعب فريق ريفر بليت بعد المستويات القوية التي قدمها اللاعب خلال الموسم الحالي.


كما ذكرت الصحيفة بأن مسؤولو  ريفر بليت صرحوا أن على أي نادي يرغب في ضم اللاعب علية تسديد الشرط الجزائي والذي يبلغ 45 مليون يورو.


وأكد المصدر ذاته أن فريق حاول التفاوض مع  ماستانتونو لكن تم الانسحاب من الصفقة بسبب مبلغ الشرط الجزائي وهو الذي لا يستطيع الفريق الكتالوني تحمله بسبب الأزمة الإقتصادية التي يمر بها النادي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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