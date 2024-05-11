صراع أوروبي لضم موهبة الأرجنتين في الانتقالات الصيفية

ياسر رشاد - القاهرة - ترغب العديد من الاندية الاوروبية، الحصول على موهبة فريق الكرة الاول بنادي ريفر بلينت الأرجنتيني، خلال الفترة الحالية، بعد اجراء المفاوضات المختلفة سابقا لتوقيعة ومغادرة فريقه.



وأكدت انباء صحفية اليوم، عن وجود اهتمام من قبل نادي ريال مدريد الإسباني ونادي تشيلسي الإنجليزي بالتعاقد مع نجم فريق ريفر بلينت الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية.



ووفقا لموقع “ Football España ” فإن نادي ريال مدريد وتشيلسي سيدخلان في صراع من أجل التعاقد مع فرانكو ماستانتونو لاعب فريق ريفر بليت بعد المستويات القوية التي قدمها اللاعب خلال الموسم الحالي.



كما ذكرت الصحيفة بأن مسؤولو ريفر بليت صرحوا أن على أي نادي يرغب في ضم اللاعب علية تسديد الشرط الجزائي والذي يبلغ 45 مليون يورو.



وأكد المصدر ذاته أن فريق برشلونة حاول التفاوض مع ماستانتونو لكن تم الانسحاب من الصفقة بسبب مبلغ الشرط الجزائي وهو الذي لا يستطيع الفريق الكتالوني تحمله بسبب الأزمة الإقتصادية التي يمر بها النادي.