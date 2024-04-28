جوميز يحسم موقف شيكابالا من مباراة التأهل لنهائي الكونفيدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن شيكابالا لن يتواجد في مباراة الغد بسبب الإصابة.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الذي سبق المباراة " إنه أمر سيئ لأنه لاعب كبير وقائد للفريق ومفيد للزمالك".

وتعرض شيكابالا للإصابة في العضلة الأمامية في المران الذي أقيم أمس الجمعة.

وأردف البرتغالي:" سيكون أمراً رائعاً أن نتأهل للمباراة النهائية وأن نسعد الجماهير في كل مكان، ونمتلك دوافع كبيرة غداً من أجل التأهل للنهائي لأن هدفنا هو حصد اللقب".

وتابع جوميز قائلا:" أريد التجهيز للمباراة بصورة جيدة والبحث عن طريقة للتأهل، وسنقاتل في لقاء الغد من أجل العودة إلى مصر ببطاقة التأهل للدور النهائي".

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلاً:" شيكابالا لن يتواجد في مباراة الغد بسبب الإصابة، وهذا أمر سيئ لأنه لاعب كبير وقائد للفريق ومفيد للزمالك".

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

مباراة دريمز المقرر لها غداً الأحد في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، ستكون قوية ومفتوحه وفريقه سيخوض اللقاء من أجل تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية.