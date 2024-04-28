وزير الرياضة يهنيء الأهلي بالفوز بالجولة الأخيرة بالدوري الأفريقي لكرة السلة

ياسر رشاد - القاهرة - هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فريق كرة السلة بالنادي الأهلي بعد تحقيق الفريق للفوز بالجولة الأخيرة من مجموعة النيل بالدوري الأفريقي بنتيجة 94-71.

واعرب وزير الرياضة والذي تواجد بمباراة الجولة الأخيرة للمجموعة بصالة حسن مصطفي بأكتوبر عن سعادته بتأهل الاهلي لكرة السلة والذي يعني بشكل مباشر تطوير الرياضة المصرية وشكل الرياضة المصرية اختلف فى المنشآت الرياضية العملاقة وتأهل النادي الأهلي والوصول للنهائيات لبطولة BAL 4 هو إنجاز لكرة السلة المصرية .

وأضاف وزير الرياضة ان هناك زخم من الانتصارات في الرياضة المصرية بفضل الدعم الكبير للقيادة السياسية.

وأشار وزير الرياضة أصبح لدينا العديد من المنشآت على الطراز العالمي والذي ساعد الاتحادات الدولية فى اختيار مصر لتنظيم مختلف المسابقات الدولية والقارية بمختلف الألعاب.

وكان فريق الاهلي لكرة السلة قد ضمن التأهل إلى ربع نهائي الدوري الإفريقي للسلة بعد تغلبه مساء أمس على أهلي

بنغازي الليبي بنتيجة 87-76.

انتهاء منافسات دوري النيل.. الأهلي المصري وأهلي بني غازي إلى كيجالي

وانتهت مساء أمس السبت منافسات مجموعة النيل لبطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة والتي أقيمت في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى.

وتمكن أهلي بني غازي "ليبيا" من تحقيق الفوز في مباراته السادسة على حساب نادي سيتي أويلرز "أوغندا" بنتيجة ١١٠/٧٨.

فيما تمكن النادي الأهلي "مصر" من إنهاء منافساته بالفوز على فريق بانجي "إفريقيا الوسطى" بنتيجة ٩٤/٧١.

وبهذه النتائج، فقد ضمن تأهل كلا من الأهلي "مصر" وأهلي بني غازي "ليبيا" إلى المرحلة النهائية من بطولة الدوري الأفريقي المقرر إقامتها في كيجالي، عاصمة رواندا.

وتصدر النادي الأهلي "مصر" ترتيب مجموعة النيل بعد الفوز في ٥ من ٦ مباريات، بينما حل أهلي بني غازي "ليبيا" وصيفا بتحقيق الفوز في ٣ من ٦ مواجهات.