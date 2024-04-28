استبعاد شيكابالا وثلاثة لاعبين من قائمه الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز الرباعي محمود عبد الرازق "شيكابالا" والسنغالي إبراهيما نداي ومهاب ياسر ومعاذ علاء الدين، من قائمة الأبيض لخوض مباراة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد باستاد بابا يارا بكوماسي.

ويعاني محمود عبد الرازق "شيكابالا" من إصابة في العضلة الأمامية، تعرض لها خلال تدريب الزمالك مساء يوم الجمعة الماضي.

ويضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري – سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد وياسر حمد ومصطفى الزناري ومحمد شحاتة وأحمد حمدي ومحمد عاطف وترافيس موتيابا وسيد عبدالله "نيمار" وناصر منسي.