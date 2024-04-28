أرسنال يضرب توتنهام بثلاثية ويحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر - حقق أرسنال فوزا صعبا على توتنهام بنتيجة 3-2، فى المباراة التي أقيمت على ملعب " هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز بييرإيميل هويبيرج لاعب فريق توتنهام الإنجليزي الهدف الأول لصالح أرسنال بالخطأ فى مرماه، بالدقيقة 15.

وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثانى فى الدقيقة 27، ثم عزز كاى هافيرتز من تقدم أرسنال ضد توتنهام بالهدف الثالث في الدقيقة 38.

ونجح توتنهام في تسجيل هدفين متتاليين عن طريق كريستيان روميرو بالدقيقة 64، وسون من ركلة جزاء بالدقيقة 87.

ويحتل أرسنال، صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف والذي يملك مباراتين أقل، بينما يتواجد توتنهام فى المركز الخامس برصيد 60 نقطة.