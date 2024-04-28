"بحثاً عن الصدارة".. مانشستر سيتي يفوز على نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق مانشستر سيتي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره نوتنجهام فورست، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة ال 35 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثنائية مانشستر سيتي في اللقاء كلا من، جفارديول في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضاعف زميله النرويجي إيرلنج هالاند النتيجة، بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة رقم 79 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر فريق أرسنال الإنجليزي.

فيما توقف رصيد نوتنجهام فورست عن النقطة رقم 26، في المركز ال17 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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