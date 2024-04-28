مكافأة اضافيه للاعبى الزمالك بعد التأهل لنهائي الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب صرف مكافأة اضافيه للاعبى الفريق الأول لكرة القدم بعد الفوز على دريمز الغانى بثلاثيه نظيفه فى اللقاء الذي أقيم عصر اليوم باستاد بابا يارا بمدينة كوماسي وتأهل من خلاله الأبيض إلى نهائى البطوله ليضرب موعدا مع نهضة بركان المغربى الذي تأهل بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمه من لقاء الإياب بالمغرب

واعرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته بتأهل الأبيض لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتخطي عقبة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" نهدي الفوز لروح محمد مدحت المعد البدني للفريق الذي توفي منذ فترة قصيرة،