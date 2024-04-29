جوميز: أهدي فوز اليوم لمحمد مدحت.. ونستحق التأهل لنهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث مدرب الزمالك، جوزيه جوميز، عن الفوز على دريمز والتأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جوميز عبر قناة بي إن سبورتس: "خلال الفترة الماضية عملنا بجد وقدمنا أشياء مميزة بفضل اللاعبين".

وواصل: "أهدي فوز اليوم إلى المعد البدني السابق "محمد مدحت" والذي توفي قبل أسابيع، وأبذل الكثير من الجهد أنا واللاعبين من أجل ذلك الرجل".

وتابع: "واجهنا فريق يمتلك لاعبين مميزين، لكن اليوم ظهرنا بشكل جيد وخلقنا الكثير من المساحات واستطعنا التسجيل".

واختتم جوميز: "نستحق الفوز في مباراة اليوم والتأهل للنهائي، ولم نستقبل أهداف بسبب مستوى خط الدفاع الجيد".

ويلاقي الزمالك في المباراة النهائية، المتأهل من نصف النهائي بين اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان.

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