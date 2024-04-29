فاسكو دي جاما يتخلص من رامون دياز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد تسعة أشهر من الرحيل عن نادي الهلال، وجد المدرب الأرجنتيني رامون دياز ومساعده ونجله إيميليانو نفسهما مطرودين بطريقة غريبة من نادي فاسكو دي جاما البرازيلي.

الزعيم السعودي كان قد أعلن رحيل الأرجنتيني عنه في يوليو 2023 بعد نهاية عقده، إذ اختتم الموسم محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، وخرج ببطولة وحيدة من موسم 2022-2023 كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعقب أيام قليلة من رحيله عن الهلال، تعاقد معه وقتها فاسكو دي جاما، لكن الأمور لم تسر على ما يرام..

دياز ونجله قادا الفريق البرازيلي السبت، للهزيمة أمام كريسيوما برباعية نظيفة ضمن الأسبوع الرابع من الدوري البرازيلي، وهي الهزيمة الثالثة له مع تحقيقه انتصار وحيد في الأربع جولات.

وعلى خلفية تلك الهزيمة، وجهت الجماهير في المدرجات الإهانات والسباب للمدرب ونجله أثناء خروجهما من الملعب.

لكن الصدمة الكبرى تلقاها رامون وإيميليانو من النادي، الذي أعلن إقالتهما عبر حسابه على منصة «إكس» قبل إخطارهما هما شخصيا بالقرار بحسب ما أكد الثنائي في المؤتمر الصحفي.

إيميليانو قال عقب اللقاء «اعتقدت أننا نستحق نوعا آخر من الاحترام، وليس طردنا عبر تويتر، لقد فعلنا الكثير من أجل فاسكو، وسنظل دائما مشجعين له»، وزاد رامون عليه «لم أتوقع طردنا بهذه الطريقة، كنا نستحق شيئا آخر غير ذلك، شكرا للجميع».

يذكر أن الثنائي الأرجنتيني نجح في انتشال فاسكو الموسم الماضي من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.