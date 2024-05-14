تبوك.. القبض على مواطن لتحرشه بامرأتين

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأمن بمنطقة تبوك على المواطن "م. ف. ع"، لتحرشه بامرأتين.وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وتواصل الجهات الأمنية ضبط المخالفين على كافة الأصعدة وتحذر من ارتكاب المخالفات التي تستوجب الإيقاف والتحويل للنيابة العامة.

محمد يوسف

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