شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث المستجدات الدولية مع نظرائه الكويتي والأردني والعراقي والان نبدء بالتفاصيل

#المنامة | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد حسين، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة العادية الـ 33. pic.twitter.com/4C6SNGY8L5 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 14, 2024

وزير الخارجية العراقي

وزير الخارجية الأردني

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا، على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة العادية 33.وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. This is a Twitter Status | سمو وزير الخارجية الأمير This is a Twitter Status This is a Twitter Status يلتقي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد حسين، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة العادية الـ 33. This is a Twitter Status— وزارة الخارجية(@KSAMOFA)التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق الدكتور فؤاد حسين، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة العادية الـ 33.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.كما التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة العادية الـ 33.وجرى خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وتداعياتها الأمنية والإنسانية، والجهود المبذولة بشأنها.حضر اللقاءات، مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، والقائم بأعمال السفارة في مملكة البحرين الدكتور أحمد الدلبحي.