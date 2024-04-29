رضا عبدالعال: جوميز غير مقتنع بمحمد شحاتة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لن يحصل على فرصته كاملة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق في الفترة المقبلة.

وتأهل فريق الزمالك لنهائي الكونفدرالية بعد فوزه العريض على حساب مضيفه دريمز الغاني، بثلاثية دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على استاد بابا يارا بكوماسي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليواجه نهضة بركان المغربي في النهائي.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" ما علمته أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك غير مقتنع باللاعب محمد شحاتة ولن يكون ضمن حساباته الفنية في الفترة المقبلة ".

وتابع:" محمد شحاتة لاعب جيد وله مستقبل كبير داخل نادي الزمالك واتمني أن يحصل على الفرصة كاملة ".

وعن هدف مازيمبي الكونغولي الغير محتسب أمام الأهلي أوضح عبدالعال: "فريق الأهلي استحق الفوز الكبير على مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا والتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة الترجي التونسي ".

واختتم:" من وجهة نظري أن هدف فريق مازيمبي الكونغولي في مرمى الأهلي كان سيحتسب من جانب حكم المباراة لو كان للقلعة الحمراء ".