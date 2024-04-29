غزل المحلة يصدم بـ لافيينا ووادي دجلة يواجه بتروجيت في دوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - تقام في الثالثة والنصف من عصر اليوم الإثنين، منافسات الجولة الثامنة من دورى المحترفين مرحلة الصعود للدوري الممتاز، ب 5 مواجهات قوية ، وأبرزها مواجهة غزل المحلة ولافيينا، بتروجيت ووادي دجلة .

ويصعد صاحبا أول مركزين بشكل مباشر للدورى الممتاز والذى حصل فريق بتروجت على بطاقة منهما، ويخوض صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع أوائل المجموعات الثلاثة فى القسم الثاني ب.

1- غزل المحلة × لافيينا

يواجه فريق غزل المحلة وصيف المجموعة بقيادة احمد عيد عبد الملك برصيد 46 نقطة نظيره فريق لافيينا صاحب المركز الثالث بقيادة احمد صلاح برصيد 45 نقطة، فى مباراة نارية ستكون بـ6 نقاط نظرا للمنافسة القوية بين الفريقين، وتقام المباراة على ستاد غزل المحلة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى المحترفين مرحلة الصعود للدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الدور الأول :

حقق فريق غزل المحلة الفوز على فريق لافيينا بهدفين مقابل هدف .

2- بتروجت × وادي دجلة

يلتقي فريق بتروجيت الصاعد للدوري الممتاز بقيادة سيد عيد برصيد 58 نقطة مع فريق وادي دجلة البحث عن بطاقة الصعود بقيادة الكرواتي توليتش صاحب المركز الرابع برصيد 45 نقطة، وتقام المباراة على ستاد بتروسبوت، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى المحترفين مرحلة الصعود للدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الدور الأول :

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

3- طنطا × حرس الحدود

يستضيف فريق طنطا صاحب المركز السادس بقيادة عمرو انور برصيد 39 نقطة نظيره فريق حرس الحدود صاحب المركز الخامس بقيادة محمد مكي برصيد 45 نقطة، وتقام المباراة على ملعب نادي طنطا الرياضي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى المحترفين مرحلة الصعود للدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الدور الأول :

وحقق فريق حرس الحدود الفوز بثلاثية مقابل هدف في الدور الأول.

4- القناة × السكة الحديد

يلتقي فريق القناة صاحب المركز الاخيرة بقيادة احمد العجوز برصيد 32 نقطة فريق السكة الحديد صاحب المركز السابع بقيادة تامر رياض برصيد 38 نقطة، وتقام المباراة على ستاد القناة القديم، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى المحترفين مرحلة الصعود للدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الدور الأول :

حسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

5- راية × بروكسي

تعد المباراة تحصيل حاصل بين فريق راية الثامن بقيادة محمد حليم مع فريق بروكسي التاسع بقيادة محمد حامد، ويدخل الفريقان اللقاء برصيد 36 نقطة، وتقام المباراة على ستاد حرس الحدود بالمكس

نتيجة مباراة الدور الأول :

حقق فريق بروكسي الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة السابعة :

1- بتروجيت 58 نقطة

2- غزل المحلة 46 نقطة

3- لافيينا 45 نقطة

4- وادي دجلة 45 نقطة

5- حرس الحدود 45 نقطة

6- طنطا 39 نقطة

7- السكة الحديد 38 نقطة

8- راية 36 نقطة

9- بروكسي 36 نقطة

10- القناة 32نقطة