حرس الحدود يحل ضيفاً ثقيلاًعلى طنطا بدوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق طنطا صاحب المركز السادس بقيادة عمرو انور برصيد 39 نقطة نظيره فريق حرس الحدود صاحب المركز الخامس بقيادة محمد مكي برصيد 45 نقطة، وتقام المباراة على ملعب نادي طنطا الرياضي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى المحترفين مرحلة الصعود للدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الدور الأول :

وكانت نتيجة مباراة الدور الأول، انتهت بفوز فريق حرس الحدود بثلاثية مقابل هدف في الدور الأول.

موقف الفريقين :

يدخل فريق طنطا المباراة محتلاً المركز السادس برصيد 39 نقطة، ويسعى أبناء السيد البدوي في تحسين النتائج وتصحيح موقف الفريق في جدول الترتيب .

قائمة فريق طنطا لمواجهة حرس الحدود :

وأعلن عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا قائمة الفريق لمواجهة فريق حرس الحدود، حيث جاءت القائمة علي النحو التالي :

بيدو نصر ، طاهر رمضان ، أحمد علي ، إسلام واصل ، محمد حسام الشرخة ، أحمد فكري آباظه ، شريف رضا ، محمد نبيل طلبة ، ساهر عبد المنعم ، الحسيني سمير ، حسام غالي ، شهاب فتحي ، شريف مجدي ، حسون محمد ، أحمد السيد عبد الهادي ، كريم أسامة ، أقطاي عبد الله ، ممادو رشيد ، محمد السيد عبد الهادي ، محمد محسن شيكا ، عوض التهامي ، فارس طارق .

ويسعى فريق حرس الحدود صاحب المركز الخامس برصيد 45 نقطة، في خطف بطاقة الصعود، والدخول في الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز مع أوائل المجموعات الثلاثة فى القسم الثاني ب.

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة السابعة :